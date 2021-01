Tmw - Atalanta, offerta dall'Arabia per Gomez: il Papu rifiuta

Alejandro Gomez, ormai in rotta con Gasperini, è in cerca di una nuova sistemazione. Secondo Tuttomercatoweb negli ultimi giorni sarebbero arrivate delle offerte fra cui quella dell'Al-Hilal, in Arabia Saudita. Una proposta che avrebbe soddisfatto le richieste economiche dell'Atalanta (tra i 7 e i 10 milioni per il cartellino) ma non quella dello stesso giocatore. Il Papu, infatti, ad oggi non ha intenzione di considerare offerte provenienti dall'estero: la priorità resta la Serie A.