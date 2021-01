Tmw - Atalanta, prima offerta del Siviglia per il Papu: prestito con obbligo

Entra nel vivo la trattativa tra Atalanta e Siviglia per la cessione di Alejandro Gomez, al momento gli andalusi sono la squadra più interessata all'argentino. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, sarebbe arrivata la prima offerta per l'Atalanta. Per il Papu Monchi è disposto ad offrire un prestito con obbligo di riscatto in estate a otto milioni: una offerta non distante dai 10 milioni chiesti della dirigenza bergamascha, anche se rimane da capire la volontà dell'argentino, che sembrerebbe voler restare in Italia.