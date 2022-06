Tmw - Atalanta, un ex Napoli al posto di Migliaccio: mancano gli ultimi dettagli

Giulio Migliaccio è pronto a sposare il progetto della Salernitana come responsabile dell'area tecnica e lasciare il ruolo dirigenziale che aveva a Bergamo.

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Reduce dall'avventura come assistente di Sogliano al Padova, Fabio Gatti è pronto a ripartire dalla Serie A: è ai dettagli infatti la trattativa per il suo approdo all'Atalanta, che a breve saluterà Giulio Migliaccio, pronto a sposare il progetto della Salernitana come responsabile dell'area tecnica e lasciare il ruolo dirigenziale che aveva a Bergamo (era Responsabile Sviluppo Risorse Tecniche, ndr). A riportarlo è Tuttomercatoweb.