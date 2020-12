Tmw - Bakayoko ha convinto tutti: Napoli studia strategia per riscattarlo a giugno

Si avvicina il mercato di gennaio, ma il Napoli non dovrebbe fare innesti. Il club azzurro sta pensando ad altro in chiave mercato, come scritto da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli guarda molto anche al futuro. Bakayoko si è inserito alla grande negli schemi di Gattuso ed è diventato un giocatore molto importante. E l’idea di provare ad acquistarlo a giugno comincia a essere concreta. Il discorso non è semplice anche per le richieste del Chelsea e l’ingaggio. Il Napoli sta valutando la strategia da adottare e in questi mesi cercherà di trovare la strada giusta".