Tmw - Bakayoko, trattativa ai dettagli! Prestito secco e Chelsea contribuirà all'ingaggio

Ultime sul mercato del Napoli col focus di Niccolò Ceccarini su TMW: "In arrivo c’è Bakayoko. La trattativa con il Chelsea è ai dettagli. L’affare sarà sulla base di un prestito secco, con il club inglese che contribuirà a pagare una parte dell’ingaggio. Il Napoli sta lavorando forte anche sul fronte partenze. Cristiano Giuntoli deve definire la cessione di Milik. Nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi Fiorentina. Il Napoli sta definendo altre situazioni. Il reparto offensivo è quello in cui ci saranno più movimenti. Su Ounas c’è stato il sorpasso del Verona sul Cagliari, che era in pressing da tempo".