Tmw - Barak e non solo: altri due calciatori del Verona nel mirino di ADL

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Antonin Barak potrebbe aver già chiuso anzitempo la sua avventura all'Hellas. Per restare in Italia, al Napoli, o per andare all'estero, al Tottenham? Piste aperte, quella inglese ora sembra la più credibile. Lo scrive Tuttomercatoweb che poi aggiunge: "Su Adrien Tameze c'è con forza il Napoli ma gli scaligeri vorrebbero tenerlo ancora un anno al fianco di Ivan Ilic mentre davanti non mancheranno di nuovo le richieste per Giovanni Simeone".