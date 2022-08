Tmw - Barak non è più obiettivo Napoli: ora è più vicino a un altro club di A

Non è più un obiettivo del Napoli, ora concentrato su Ndombele, mentre la Fiorentina ha alzato il suo pressing.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il fin qui ottimo calciomercato della Fiorentina non s'è ancora concluso. Perché il club viola, complice anche l'assenza per infortunio di Gaetano Castrovilli, è oggi alla ricerca di una mezzala che possa imporsi in tempi rapidi come titolari. Una certezza. E da questo punto di vista, il nome di Antonin Barak mette tutti d'accordo: entrato solo al 67esimo nella sfida persa ieri 5-2 al Bentegodi contro il Napoli, il centrocampista ceco dell'Hellas Verona può andar via dovesse arrivare un'offerta da 12-13 milioni di euro. Non è più un obiettivo del Napoli, ora concentrato su Ndombele, mentre la Fiorentina ha alzato il suo pressing e alle giuste condizioni vorrebbe consegnare a Italiano il centrocampista.

Non è l'unico nome. Perché oggi l'alternativa a Barak si chiama Nedim Bajrami, numero 10 dell'Empoli. Trequartista più che mezzala, il calciatore albanese nel 4-3-3 di Italiano sarebbe più un jolly, da sfruttare principalmente nel tridente. Barak quindi più di Bajrami è ritenuto congeniale per la Fiorentina che sta nascendo: giovedì c'è il match col Twente, ma se già il match d'andata di Conference League darà rassicurazioni sul passaggio alla fase a gironi può arrivare l'assalto alla mezzala. E Barak è in prima fila.