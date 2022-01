Tmw - Barcellona, stallo per Morata: si punta al prestito di Aubameyang

Ultime in arrivo da Barcellona, raccolte da Tuttomercatoweb. Con la trattativa per Alvaro Morata in stallo (il giocatore oggi non si è sbilanciato dal ritiro della Nazionale sulla volontà ed è a Madrid con l'entourage, ndr), il club catalano studia anche possibili alternative in attacco. E uno dei nomi caldi è quello di Pierre-Emerick Aubameyang: i Gunners sono pronti a liberarlo in prestito gratuito e potrebbero anche contribuire in modo sostanzioso al pagamento dell'ingaggio. Il gabonese è fuori dal progetto dei londinesi e potrebbe essere l'opportunità tecnico-economica (anche per le difficoltà nel tesseramento dei calciatori) che cerca il club catalano.