Tmw - Belotti al Borussia Dortmund? E’ il nome nuovo per rimpiazzare Haller

Il Borussia Dortmund mette gli occhi su Andrea Belotti. Dopo la terribile notizia riguardante Sebastien Haller, al quale è stato riscontrato un tumore ai testicoli, i gialloneri si sono attivati per trovare immediatamente un'altra punta centrale. Come raccolto da Tuttomercatoweb, c'è l'idea che porta all'ormai ex capitano del Torino. Entro il weekend è prevista la formalizzazione di un'offerta economica. Restano alla finestra il Nizza, che deve prima ufficializzare il nuovo direttore sportivo (che sarà Iain Moody), il West Ham, il Toronto sempre più italiano ma anche Roma e l'Inter, ma in questi ultimi due casi è necessaria qualche operazione in uscita. Da segnalare anche le offerte dalla Turchia, nello specifico Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe e Trabzonspor: tutte rispedite al mittente.