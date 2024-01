Tmw - Belotti-Fiorentina, domani summit con l'entourage: c'è già l'accordo con la Roma

Domattina si terrà l'incontro tra l'entourage di Andrea Belotti e la Fiorentina per definire l'accordo sull'ingaggio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Domattina si terrà l'incontro tra l'entourage di Andrea Belotti e la Fiorentina per definire l'accordo sull'ingaggio. Dopo aver trovato nel pomeriggio l'intesa con la Roma sulla base di un prestito oneroso, ora la società gigliata deve trovare una intesa col Gallo per ciò che riguarda il suo stipendio. Nulla di particolarmente complicato: tutto lascia presagire che domattina ci sarà la fumata bianca e, se così sarà, Belotti sbarcherà a Firenze già nel pomeriggio per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

La Fiorentina in giornata ha sciolto le riserve e ha deciso di stringere per Belotti, nonostante Mbala Nzola sia ancora in rosa. L'attaccante angolano resta comunque in uscita e si lavorerà in queste ultime 48 ore a una sua cessione, molto probabilmente a titolo temporaneo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.