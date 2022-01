Tmw - Belotti, irrompono anche gli arabi: il Toronto lo tenta con un'offerta "alla Insigne"

Andrea Belotti, capitano del Torino, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e già sono diverse le squadre che si sono attivate. Come riferisce Tuttomercatoweb alcuni club si sono fatti avanti per averlo già in questa finestra di mercato:

Arrivano gli arabi - Il Torino è stato contattato dall'Al Hilal, prestigioso club saudita che ha avuto tra le sue fila anche Sebastian Giovinco. Per ovvi motivi i granata sono disposti a trattare la cessione essendo questa l'ultima chance per monetizzare. Non si registrano al momento contatti con il giocatore. Per Belotti si sono fatti vivi altri sauditi, che però hanno deciso di comprare un club inglese per issarlo in pochi anni sul tetto del mondo: è il Newcastle che dopo l'infortunio di Callum Wilson non può più aspettare. Tuttavia le ultime che arrivano dal Tyneside portano i Magpies a virare su Chris Wood, pagando la clausola rescissoria. In caso di rifiuto del neozelandese il Gallo potrebbe rientrare in corsa.

L'offerta del Toronto, Fiorentina e Nizza sullo sfondo- E arriviamo a giugno. Il Toronto dopo aver ingaggiato Lorenzo Insigne è pronto a fare lo stesso con Belotti. Tre giorni fa il primo contatto con l'entourage e l'offerta monstre: 11,5 milioni all'anno per cinque anni. Sempre per l'estate è vivo l'interesse della Fiorentina che si sta muovendo per trovare il sostituto di Dusan Vlahovic, sul quale è già partita l'asta. A muoversi prima di tutti sul capitano granata, però, è stato il Nizza, club ambizioso e attualmente secondo in Ligue 1, che potrebbe offrire a Belotti il palcoscenico della Champions League.

La volontà del giocatore - Difficile che Belotti cambi squadra a metà stagione. La volontà già espressa sin dalla scorsa estate è quella di portare a termine il suo contratto con il Torino, per poi valutare tutte le soluzioni. Il che non esclude del tutto un proseguimento della sua avventura con i granata, sebbene le parole di Urbano Cairo nelle più recenti interviste lascino intendere che l'addio sia lo scenario più probabile.