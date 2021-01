Tmw - Benevento, dalla Juve ecco l'americano Reynolds: i dettagli dell'accordo

E' pronta a prendere il via l'avventura di Bryan Reynolds in Italia. Il terzino statunitense classe 2001 attualmente in forza al Dallas FC verrà acquistato dalla Juventus che, a sua volta, lo girerà in prestito al Benevento fino al termine della stagione. Se poi il club sannita resterà in Serie A, il prestito verrà automaticamente prolungato anche per la stagione 2021/22. L'accordo è ormai a un passo: Reynolds è pronto a sbarcare in Italia.