Tmw - Benevento, Roberto Insigne può partire: sul napoletano un altro club di B

E' incerto il futuro di Roberto Insigne al Benevento. L'attaccante napoletano non sembra più rientrare nei piani del tecnico giallorosso Caserta e potrebbe partire. Su di lui c’è l’interesse del Modena, e in questo caso la società potrebbe intervenire per rimpolpare il pacchetto degli esterni. A riportarlo è Tuttomercatoweb.