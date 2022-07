Tmw - Bernardeschi, dopo Napoli e Atletico anche il Siviglia sonda l'ex Juve

Dopo un primo sondaggio del Napoli, negli ultimi giorni su Bernardeschi si è mosso l'Atlético Madrid di Simeone.

Nuova pista per il futuro di Federico Bernardeschi. Secondo quanto raccolto da Tmw, il duttile esterno, svincolato dopo la fine dell'esperienza con la Juventus, è finito nel mirino del Siviglia. Il club andaluso ha fatto un sondaggio nei suoi confronti, per capire le richieste economiche e in generale la fattibilità di un accordo.

Il gradimento di Monchi, c'è Simeone. La mossa del Siviglia arriva direttamente da Monchi: Bernardeschi piace molto all'ex uomo mercato della Roma, tornato a casa e che oggi cerca un giocatore con le caratteristiche del carrarino. In Spagna, il Siviglia non è ovviamente da solo: dopo un primo sondaggio del Napoli, negli ultimi giorni su Bernardeschi si è infatti mosso l'Atlético Madrid di Simeone. Il giocatore per ora ha preso tempo e non ha ancora deciso il futuro.