Tmw - Bernardeschi vuole tornare in Italia, c'è anche il Napoli: la situazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Federico Bernardeschi, che ha lasciato l'Italia l'estate scorsa per trasferisti al Toronto in MLS, vuole tornare in Italia. Non è un mistero infatti che nella testa dell'ex Juventus e Fiorentina ci sia il ritorno in Serie A, ma visto il suo ingaggio molto elevato oltreoceano non è facile trovare un accordo che potrebbe riportarlo nel nostro campionato. Nelle scorse settimane, come noto, era emersa l'ipotesi relativa al Bologna ma con il passare dei giorni la pista si è raffreddata e per questo gli agenti dello stesso Bernardeschi sono al lavoro per cercare una soluzione che possa accontentare il calciatore.

Lazio e Napoli.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW le nuove strade che potrebbero riportare Bernardeschi in Serie A portano al Napoli campione d'Italia e alla Lazio, che con il passare del tempo potrebbero prendere in considerazione questa ipotesi a caccia di un'occasione, visto comunque che il giocatore dovrebbe essere disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare in Europa, precisamente in Serie A.

L'avventura a Toronto.

Dopo aver giocato metà della passata stagione, segnando 8 gol in 13 partite di campionato, quest'anno Bernardeschi ha messo insieme 21 presenze e mettendo assegno 3 reti, oltre a fornire 2 assist. Oltre alle presenze in MLS l'esterno mancino ha anche giocato due partite in Canadian Championship e una in Leagues Cup. Adesso la speranza di rientrare in Italia, per tornare a giocare in un calcio di un livello superiore rispetto a quello statunitense.