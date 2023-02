Tmw - Big da blindare: due i rinnovi più spinosi per Giuntoli

Il club partenopeo è da tempo concentrato ai rinnovi di contratto con l'obiettivo di riproporre anche in futuro gran parte di un organico che ha fatto il vuoto in Serie A

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Blindare il super-Napoli. Il club partenopeo è da tempo concentrato ai rinnovi di contratto con l'obiettivo di riproporre anche in futuro gran parte di un organico che ha fatto il vuoto in Serie A e che a breve si proporrà con fiducia anche in Champions. A partire da Luciano Spalletti che ha un'opzione per un rinnovo automatico di una stagione e che il club eserciterà senza alcun dubbio.

Da annunciare

Oltre al rinnovo di Lobotka, che si era complicato per l'inserimento di alcune big europee, il Napoli è vicino a definire anche quello di Amir Rrahmani, attualmente in scadenza 2024. Proseguono i dialoghi invece per il capitano Giovanni Di Lorenzo e da qualche settimana anche per Juan Jesus, in scadenza a giugno e seguito con interesse da tanti club, ma che Spalletti vorrebbe tenere per il suo contributo in campo e fuori. Per questi ultimi, però, in ogni caso se ne dovrebbe parlare tra un mese o poco più quando probabilmente potrebbe essere ancora più definito il cammino del Napoli.

A rischio

Quelli più complessi riguardano Zielinski e Lozano, due tra gli elementi con gli ingaggi più alti e che difficilmente accetteranno un accordo al ribasso per rientrare nella nuova politica societaria. Per Osimhen invece il Napoli è disposto ad uno sforzo importante, sforando di gran lunga il monte stipendi, ma dipenderà dalle offerte che arriveranno dalla Premier - sia di cartellino ma soprattutto per l'ingaggio - un po' come per Kvaratskhelia e Kim (che ha una clausola intorno ai 45mln) che però il Napoli vuole premiare con un adeguamento e trattenere almeno un altro anno.