Tmw - Boga, De Zerbi insiste: a gennaio lo Shakhtar tornerà alla carica

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, è da tempo nel mirino del Napoli e lo scorso agosto è stato vicino all'Atalanta. Come riporta Tuttomercatoweb, dalla scorsa estate anche lo Shakhtar s'è iscritto alla corsa dell'attaccante scuola Chelsea. Roberto De Zerbi vuole aumentare la qualità della rosa, del suo reparto avanzato, l'ha detto a chiare lettere e a gennaio tornerà alla carica per il suo ex giocatore: la valutazione che oggi il Sassuolo fa del cartellino di Boga è poco più bassa di quella di Berardi, altra punta di diamante oggi in trattativa con la Fiorentina: 25 milioni di euro.