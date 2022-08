Tmw - Bravo il Napoli per Kvaratskhelia: colpaccio soffiato alla Juve già a marzo

hvicha Kvaratskhelia è l'uomo del momento. In due giornate di campionato, l'esterno d'attacco georgiano ha già realizzato tre gol.

Khvicha Kvaratskhelia è l'uomo del momento. In due giornate di campionato, l'esterno d'attacco georgiano ha già realizzato tre gol. E in tutti i modi: ha segnato di testa, poi di destro e infine anche col sinistro. Lasciando intravedere una varietà di colpi da predestinato. Già, perché se il primo gol al Maradona ha ricordato uno dei tanti gol di Insigne, il secondo ha lasciato intravedere che nel repertorio ci sono anche altri colpi, prima sconosciuti.

Kvaratskhelia nel giro di due partite s'è imposto agli occhi dei tifosi. Ma non degli addetti ai lavori, col Napoli bravo a strapparlo alla concorrenza dopo che l'attaccante georgiano era stato sedotto e abbandonato da Paratici ai tempi della Juventus. “Avevamo un accordo preliminare con la Juventus quando c’era Paratici, ma poi Fabio è andato al Tottenham. Se non avesse cambiato squadra, Khvicha sarebbe dei bianconeri. Anche il Milan aveva chiesto informazioni, ma il Napoli si è mosso più concretamente. Abbiamo avuto offerte anche dall’Inghilterra, soltanto in prestito però e a noi non interessavano", dichiarò circa due mesi fa l'agente del calciatore.

Bravo il Napoli a muoversi per tempo già a metà marzo, quando incontrò gli agenti del calciatore e mise le basi di una operazione chiusa per circa 10 milioni di euro un paio di settimane dopo e ufficializzata poi da De Laurentiis prima della fine della stagione.