Tmw - Brekalo-Napoli, restano vivi i contatti: la valutazione del Wolfsburg

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di Josip Brekalo è uno dei profili che il Napoli sta continuando a valutare in caso di nuovi innesti in attacco. Con Dries Mertens destinato a non rinnovare il contratto e Matteo Politano che può salutare, destinazione Valencia, ecco che il club partenopeo sta lavorando più tavoli per non farsi trovare impreparato nel caso in cui dovesse rimpiazzare i partenti. In questo senso, oltre a Deulofeu, c'è da registrare l'interesse per l'ala del Wolfsburg.

Brekalo è reduce da una buona stagione al Torino. Il club granata l'avrebbe anche voluto riscattare, ma s'è tirato indietro su richiesta del giocatore che vuole giocare la Champions League. Una vetrina che può garantirgli il Napoli e per questo motivo i contatti sono in corso: il Wolfsburg valuta il suo cartellino sui 10 milioni di euro. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com