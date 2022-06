Tmw - Broja, ci pensa anche l'Atalanta: primi contatti col Chelsea

Non c'è solo il Napoli sulle tracce di Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 del Chelsea

TuttoNapoli.net

© foto di Luca Bargellini

Non c'è solo il Napoli sulle tracce di Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 del Chelsea. L'Atalanta che ha promesso a Gasperini una squadra rivoluzionata e ringiovanita per la prossima stagione ha infatti chiesto informazioni per il centravanti che nell'ultima stagione s'è messo in evidenza con la maglia del Southampton. Broja è attualmente legato ai blues da altri quattro anni di contratto. Lo scrive Tuttomercatoweb.