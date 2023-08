Tmw - Cajuste, dietro l'immagine da mediano di rottura c'è di più: l'ha voluto proprio Garcia

Il Napoli ha il suo nuovo vice-Anguissa, ma senza che si tratti di un vero e proprio clone del forte camerunense.

E' il ritratto che disegna quest'oggi Tuttomercatoweb.com, raccontando di Jens Cajuste, centrocampista seguito da diverso tempo, con il beneplacito di un conoscitore della Ligue 1 quale Rudi Garcia, che l'ha visto crescere ed affermarsi nell'ultima stagione con il Reims. Un profilo robusto ma abbastanza rapido e desideroso di giocare con il pallone tra i piedi, che non fa solamente del gioco di rottura il suo cartellino di presentazione. Può fare al caso del nuovo calcio di riaggressione estrema su cui Garcia intende costruire il Napoli che sarà.

Cajuste ha anche una storia particolare alle sue spalle: nato in Svezia da padre statunitense e madre svedese, a 6 anni deve trasferirsi in Cina per via degli impegni di lavoro familiari. Lì ha l'occasione di crescere anche come persona, tanto che oggi parla fluentemente tre lingue: inglese, svedese e cinese, alle quali è da aggiungere qualche parola di francese (casa sua nell'ultimo anno e mezzo) e che presto saranno raggiunte anche dall'italiano. Napoli lo aspetta, il suo allenatore più di tutti, con l'idea di avere un centrocampo ampio e fatto da calciatori interscambiabili senza un'eccessiva perdita di prestazione.