Tmw - Camara il nuovo Anguissa, futuro in Italia? Il Napoli ci aveva già pensato

Nella serata greca contro l'Atalanta, Mady Camara è stato tra i pochi a restare ben oltre la linea di galleggiamento

Nella serata greca contro l'Atalanta, Mady Camara è stato tra i pochi a restare ben oltre la linea di galleggiamento. Il classe '97 guineano ha conquistato ancora una volta i galloni di migliore in campo nella formazione greca, in una stagione che sta segnando la sua consacrazione. Sempre più titolare e imprescindibile nella formazione di Pedro Martins, il centrocampista centrale è arrivato nel Pireo dall'Ajaccio in una vera e propria operazione di scouting.

UN ALTRO ANGUISSA

Nell'ultima stagione il venticinquenne ha giocato la bellezza di 46 partite con 4 reti e 4 assist: mediano dal grandissimo fisico, il Napoli ci aveva pensato prima di andare all-in su André Zambo Anguissa. Il profilo del giocatore è quello, ovvero del frangiflutti abile in entrambe le fasi ma soprattutto a essere una diga tra le azioni avversarie e la propria area. Proprio gli azzurri, anche a gennaio, visto che non è andato in Coppa d'Africa con la Guinea, ci avevano pensato. Così il destino italiano potrebbe solo essere rimandato e anche in questa stagione, già da 37 partite, 2 gol e 2 assist in tutto, le sirene e gli interessamenti non mancano dal nostro campionato.