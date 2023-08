Il futuro di Gaetano Castrovilli sarà in Premier League.

© foto di Federico De Luca 2023

Il futuro di Gaetano Castrovilli sarà in Premier League. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista accostato anche al Napoli si trasferirà al Bournemouth per 14 milioni di euro più bonus e già domani partirà per l'Inghilterra.