Tmw - Castrovilli non rinnova con la Fiorentina: ci pensa il Napoli

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina lavora per rinnovare il contratto di Gaetano Castrovilli, in scadenza nel 2024. Come raccolto da TMW le parti stanno lavorando per arrivare ad un'intesa che possa accontentare un po' tutti, anche se c'è ancora distanza fra il club gigliato ed il calciatore. Intanto spunta una nuova pretendente per il talento gigliato: l'ex Bari infatti piace molto al Napoli.