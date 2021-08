Tmw, Ceccarini: "ADL per Ounas chiede 15-20mln, è una pista da tenere d'occhio"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Niccolò Caccarini, giornalista di Tuttomercatoweb: "Credo che in questo momento Insigne non abbia nessuna intenzione di andar via. Se per Manolas arriverà qualche offerta importante, il Napoli la valuterà ma bisognerà trovare la quadra. Anche per Ounas sembrano esserci dei club interessati, ma De Laurentiis chiede per l'attaccante dai 15 ai 20 milioni. E' comunque una pista da tenere in considerazione, secondo me qualcosa accadrà".