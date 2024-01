Tmw, Ceccarini: "Barak alternativo ad Anguissa. Nome nuovo in difesa"

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Marte

Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Marte: “Mazzocchi, Traorè e Ngong sono operazioni già definite. Ora bisogna capire che altro farà il Napoli. Al momento non ci sono i presupposti per andare avanti su Samardzic e nemmeno su Perez. Uno dei tavoli aperti, quindi, è su Baràk con la Fiorentina; la formula che il Napoli proporrà sarà quella di un prestito con un diritto che diventa obbligo a determinate condizioni e la Fiorentina dovrà rispondere.

Secondo me Baràk il Napoli lo sta valutando come alternativa ad Anguissa. Poi certo lui a centrocampo può coprire anche più ruoli. Poi c'è una grande partita anche sul difensore centrale e credo che l'ipotesi Perez sia molto raffreddata. Ritengo che i nomi siano due: uno è Theate, centrale di piede sinistro, e l'altro che noi abbiamo è quello del difensore dello Sheffield Utd, Ahmedhodžić che costa intorno ai 20mln di euro. E quando peschi in Inghilterra non ti fanno sconti. Non so il Napoli quale allenatore prenderà. Credo, però, che stia facendo la squadra migliore, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore”.