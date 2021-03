Tmw, Ceccarini: “Koulibaly e Fabian via dinanzi ad offerte importanti. Su Dalot e Senesi…”

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Dalot del Milan? Nasce come esterno destro di difesa ma ha delle caratteristiche che gli permettono di giocare anche a sinistra. Adesso è in prestito al Milan. Il Milan ha una corsia preferenziale per prendere il giocatore ma non è detto, si dovrà vedere a fine stagione. E' sicuramente un profilo molto interessante. Qualche volte è stato impiegato anche come centrale. E' molto duttile davvero.

Senesi? E' un giocatore importante. E' cresciuto molto. Se dovesse partite Koulibaly, potrebbe essere un'opzione per il Napoli in quel reparto. Per me

Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero partire in estate, soprattutto se dovessero arrivare delle offerte importanti. Per Koulibaly anni fa si arrivò ad una valutazione di oltre 100 milioni. Resta oggi un giocatore di alto livello e di alto costo ma non so se si arriverà a quelle cifre. Molto dipenderà anche da cosa vorrà il giocatore. Io Fabian Ruiz lo vedo in Spagna nel prossimo futuro. Ci aggiungerei anche l'Atletico Madrid tra le possibili pretendenti".