Tmw, Ceccarini: “Sarri-Fiorentina opzione concreta, occhio a Fonseca. Sul terzino sinistro..."

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

Su Hysaj e Maksimovic: “Ad oggi penso sia molto più probabile un loro addio a fine stagione. Non mi sembra che ci siano segnali diversi, poi il campionato ancora non è finito e il Napoli è atteso da un finale di stagione importante. Vediamo un po' come andrà a finire ma ad oggi penso che entrambi siano più sulla via di lasciare Napoli piuttosto che restare.

Su Junior Firpo e Emerson Palmieri: “Sono due profili importantissimi, li conosciamo tutti. Per il ruolo di terzino sinistro mi aspetto un investimento importante l’anno prossimo e questi due nomi lo sono sicuramente. Stiamo parlando ovviamente di laterali di fascia di altissimo livello e credo che il Napoli se dovesse appunto fare una scelta in questa direzione dovrebbe scegliere sicuramente degli interpreti nel ruolo di alto livello.

Su Sarri: Continuo a pensare che l’opzione Fiorentina sia un’ipotesi viva e concreta. Sarri ancora deve decidere il suo futuro in via definitiva. Al momento quindi nulla è ancora deciso, ma credo che i viola restino un’ipotesi da tenere in considerazione. Occhio a Paulo Fonseca in chiave Napoli”.