Tmw, Ceccarini: "Se parte Fabian il Napoli ha individuato il sostituto”

"Per Fabian nessun passo in avanti, bisogna prendere in considerazione l’ipotesi che venga ceduto se arrivasse un’offerta congrua per il Napoli".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tmw: “Su Meret si sta lavorando e c’è fiducia per il rinnovo. Su Ospina non ci sono grandi segnali, per le alternative il Napoli non ha ancora scelto.

Anguissa tentato da Mourinho? Il Napoli ha fatto un grande investimento e non ha intenzione di considerare nessuna offerta. Non c’è nessuna volontà da parte del Napoli di ascoltare l’offerta della Roma.

Rinnovi? Su Koulibaly bisogna essere realisti, la partita è ancora aperta e c’è possibilità che rinnovi. Per Fabian nessun passo in avanti, bisogna prendere in considerazione l’ipotesi che venga ceduto se arrivasse un’offerta congrua per il Napoli.

Offerta dell’Arsenal per Lozano? Credo che i giocatori che avrebbero più chance di partire siano Politano e Ounas. Per fare partire il messicano servirebbe un’offerta altissima. Se dovessero uscire Politano e Ounas arriverebbe Deulofeu.

Simeone per Petagna? Per far partire Petagna servono 20mln, non so se poi il Napoli investirà quei soldi per il Cholito.

Ostigard e Casale? Piacciono, ma non sono stati fatti passi avanti. Il Napoli vorrebbe prenderli in prestito con diritto di riscatto, so che il Monza ha offerto per Casale 10mln. Il Monza è molto attivo, si stanno muovendo alla ricerca di un attaccante, hanno fatto un’offerta all’Inter per Pinamonti e una chiacchierata per Petagna col procuratore dell’attaccante del Napoli.

Veretout al posto di Demme? Se dovesse partire Fabian il grande obiettivo a centrocampo del Napoli è Barak, se dovesse uscire Demme poi non so se si punterebbe sul francese. Veretout non costa poco, è stato pagato 18mln dalla Roma.

Brekalo? Ha fatto molto bene al Torino e sicuramente potrebbe piacere al Napoli ma non sono a conoscenza di questo interessamento”.