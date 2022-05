Tmw, Ceccarini si sbilancia: “Credo che Koulibaly rinnoverà con il Napoli”

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Nicolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato e direttore di TMW Radio

A “Senza Filtri”, programma televisivo in onda su Foto Ema Live, è intervenuto Nicolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato e direttore di TMW Radio: “Leao? Rinnoverà il contratto perché è molto legato all’ambiente: sarà uno degli uomini simbolo per quanto riguarda l’immediato futuro dei rossoneri. Berardi? Scenario da seguire come Asensio del Real. Molto dipenderà dal passaggio di proprietà, per cui magari si potrebbe andare su obiettivi ancora più ricchi. Milinkovic-Savic? La Juve gradisce il giocatore, ma il prezzo del cartellino è molto elevato. Non credo che Agnelli sia al momento in grado di completare un’operazione del genere. I bianconeri stanno lavorando su Gabriel dell’Arsenal. Difensori? Si parlava anche di Koulibaly, ma il senegalese rinnoverà con il Napoli a mio parere”.