Tmw, Ceccarini: "Spalletti contento della rosa, ma possono essere puntellati due ruoli"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo consueto editoriale del sabato per Tuttomercatoweb.com si è soffermato anche sul Napoli: "Situazione di stallo invece per il momento per il rinnovo di Insigne. Ancora non ci sono stati passi in avanti, ricordando che il contratto del capitano scade nel giugno 2022. Spalletti è molto contento della rosa disposizione, potrebbero però arrivare un esterno basso a sinistra e magari un centrale difensivo. Bisognerà vedere se ci sarà poi qualche partenza. Da valutare sempre le posizioni di Koulibaly e Fabian Ruiz".