Tmw, Ceccarini: "Spalletti e ADL hanno le idee chiare sul mercato, ma bisogna prima vendere"

“Il Napoli ha le idee chiarissime per il mercato, ma prima di concentrarsi sulle entrate dovranno concretizzarsi le uscite - queste le parole di Niccolò Ceccarini, giornalista Mediaset e Tuttomercatoweb, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Le piste giornalistiche sono tutte giuste: Emerson Palmieri, Basic, Senesi, Parisi, Mandava ed Orsolini. L'unico ruolo su cui si sta già lavorando, indipendentemente dalle cessioni, è quello del terzino sinistro. Spalletti conosce ogni singolo calciatore del Napoli e il loro valore, non ha bisogno di valutare la rosa. Ha una sua idea e l’ha già comunicata alla società. Il mercato azzurro, in questo momento, è in una fase di stallo, perché c’è bisogno di capire chi andrà via: se non si cedono prima, ad esempio, Koulibaly e Fabian, è inutile comprare un difensore od un centrocampista.

Politano? Penso sia difficile che De Laurentiis se ne privi, anche se nel calcio di oggi niente è impossibile, nonostante il suo cartellino costi parecchio, tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Ospina? Con Spalletti credo giocherà di più Meret ma, ad oggi, è presto per parlare di una cessione del portiere colombiano. Juventus? Il loro mercato è legato a Cristiano Ronaldo. Bisogna capire cosa farà il portoghese e, dopo di lui, Dybala. Inter? Ballano solo 10 milioni per il passaggio di Hakimi al Psg. Occhio a Lautaro che potrebbe partire di fronte ad una offerta intorno ai 70 milioni di euro. Segnalo un forte interesse della Fiorentina di Gattuso per Arek Milik".