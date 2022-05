Tmw, Ceccarini: “Tra Traoré e Hickey, il rossoblù è quello più vicino al Napoli”

"So che Broja del Chelsea, è un attaccante che piace".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tmw: “Tra Traoré e Hickey, il giocatore più vicino al Napoli a livello di prezzo è sicuramente l’esterno del Bologna, il Sassuolo infatti chiede per l’ivoriano 30mln. Su queste basi credo che il Napoli non possa proseguire nella trattativa, per il rossoblù invece è già un po’ più diverso. Non dimentichiamoci di Barak e Casale del Verona, anche se su quest’ultimo è forte la Lazio. Insomma il Napoli è in grande movimento per la prossima stagione.

Osimhen? Su Osimhen le sirene inglesi sono abbastanza forti, bisogna vedere se qualche club offrirà almeno 100mln e se il Napoli troverà una valida alternativa. So che Broja del Chelsea, è un attaccante che piace.

Italiano? Ci sarà sicuramente un incontro a fine anno con la Fiorentina, a oggi dico che resta ma gli incontri sono importanti anche per chiarirsi le idee. Italiano a oggi non è stato contattato da nessun club, ma so che piace molto in Serie A. Così come piace molto al Napoli De Zerbi, che si è liberato dal contratto con lo Shakhtar”.