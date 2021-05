Tmw - Champions o EL, come può cambiare il mercato azzurro

Stasera il Napoli conoscerà il proprio destino per la prossima stagione. Il mercato del club azzurro dipenderà dall'approdo in Champions, Tuttomercatoweb prova a tracciare i due possibili scenari che si apriranno.

CON LA CHAMPIONS - Arriverà certamente un vice Osimhen e probabilmente saluterà Petagna che ha mercato in club di media fascia. I miglioramenti avverranno anche in difesa, mentre potrebbe anche rimanere Koulibaly. I big non saranno ceduti e le offerte valutate ma non prese in considerazione a meno che non siano esagerate. L'idea è quella di migliorare e non smantellare, con la Champions l'obiettivo e l'asticella potrebbe alzarsi ulteriormente anche per arrivare allo Scudetto tanto agognato.

SENZA LA CHAMPIONS - Probabilmente un big se ne andrà (Fabian Ruiz?) anche per rifinanziare. Potrebbero non esserci spese pazze per puntellare la retroguardia, ma alcuni innesti mirati, soprattutto nella retroguardia. La differenza comunque potrebbe non essere così elevata in caso di mancata qualificazione in Champions.