Tmw - Chelsea, in estate assalto a Osimhen: pronta offerta da 120mln

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea è pronto a fare un'offerta da 120 milioni di euro per Victor Osimhen. I Blues in estate cercheranno l'assalto all'attaccante nigeriano del Napoli, che ha rinnovato il contratto solamente qualche settimana fa. Un prolungamento ponte - con clausola di risoluzione a 130 milioni di euro - per permettere agli azzurri di avere più forza contrattuale nelle trattative. Un aumento dai 6 ai 10 milioni di euro all'anno - retroattivo all'inizio di questa stagione - che però varrà solamente per la cessione in estate.

Da capire però se basteranno 120 milioni per il Napoli. E soprattutto se Osimhen dovesse accettare la proposta del Chelsea: quasi certamente ci sarà un valzer importante di attaccanti, con Real Madrid e PSG - forse anche Manchester City - coinvolti sin da vicino. Per questo non è impossibile pensare che Osimhen ci finisca dentro (e magari possa aspettare). Lo scrive la redazione di Tuttomercatoweb.