Tmw - Chi può dire addio alla A a fine stagione: anche Koulibaly in bilico

La sfera di cristallo del calciomercato è un terreno che, come suggerisce la forma del campo di battaglia, risulta particolarmente scivoloso e complicato da trattare. Tante sono le sfumature quasi impercettibili che potrebbero modificare valutazioni che ad oggi sembrano scontate in un senso o nell’altro. L’esercizio al quale ci prestiamo è dunque quello di precorrere i tempi rispetto a quanto potrebbe accadere a fuoriclasse che per i motivi più disparati si trovano alle prese con situazioni professionali potenzialmente incandescenti. Si parte dalla Juventus, laddove tiene banco il caso Dybala: con un rinnovo da discutere ed una situazione tecnica che non lo vede protagonista ipotizzare che a fine stagione si possa arrivare ad un divorzio posticipato di due anni è tutt’altro che utopia. Le pime avvisaglie arrivano anche sul fronte Ronaldo, con il Psg che fa da spettatore più che interessato.

ALLE MILANESI - L’imprevedibilità delle giocate di Calhanoglu ed Eriksen sul rettangolo verde trova corrispondenza anche sul futuro dei due fantasisti delle milanesi. Il turco del Milan ha un contratto in scadenza ed un rinnovo lontano dall’essere ratificato a causa della distanza tra domanda ed offerta, il danese dell’Inter vive un momento di apnea costante che potrebbe riportare ossigeno ad entrambe le parti in causa solo con un divorzio anticipato. E magari senza attendere l’estate. Rinnovi bollenti anche sul fronte Donnarumma e Lautaro: situazioni differenti da gestire e che meritano approfondimenti assestanti.

IN CASA NAPOLI E NON SOLO - In casa Roma andrà valutata la posizione di Dzeko, eternamente in sospeso tra la possibilità di partire e la volontà di restare nella capitale, un po’ come accade a Napoli con Koulibaly dopo avere sfiorato l’addio in estate. E chissà per quanti altri ancora, come i quasi omonimi Milenkovic e Milinkovic Savic. Questione di dettagli, appunto, che potrebbero fa rotolare la sfera di cristallo di cui sopra verso la voglia di restare o verso la consapevolezza di essere giunti davvero all’ultimo atto con indosso gli attuali colori.