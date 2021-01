Tmw - Chi può lasciare Napoli? Quattro possibili addii ma nessuno è scontato

Sarà un mercato che ruoterà attorno alle uscite quello che il Napoli, in questo mese di gennaio, continuerà a portare avanti. Perché il club partenopeo tramite il suo direttore sportivo ha recentemente chiarito che la rosa è fin troppo abbondante e questo mese servirà soprattutto per risolvere quei casi non risolti in estate. In primis Arkadiusz Milik: sfumata la possibilità Atletico Madrid, che ha puntato su Moussa Dembelé, non restano ad oggi in piedi grosse alternative per una sua cessione a sei mesi dalla scadenza del contratto, soprattutto perché il Napoli continua a chiedere 15 milioni di euro.

Il giocatore resta comunque in uscita, e fino alla fine si lavorerà per trovargli una sistemazione: in alternativa, tribuna fino a giugno e addio a parametro zero.

Discorso diverso per Fernando Llorente: utilizzato da Gattuso nelle ultime uscite, il centravanti basco è stato momentaneamente bloccato in attesa del ritorno dei titolari. Per ora non va via, ma tra un paio di settimane la situazione potrebbe mutare. In uscita anche Kevin Malcuit, mentre Hysaj e Maksimovic nonostante un contratto in scadenza non si muoveranno. Non è incedibile Stanislav Lobotka ma il Napoli che un anno fa lo pagò 20 milioni di euro lo cede solo a titolo definitivo: piace al Torino.