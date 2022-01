Tmw - Chi tra i pali alla ripresa? Dalla scelta di Spalletti dipendono i rinnovi

E' stato ancora un infortunio a rimescolare le carte per la porta del Napoli. Quando ormai David Ospina sembrava aver sbaragliato la concorrenza di Meret, l'infortunio (con l'avvicendamento a fine primo tempo contro la Fiorentina) ha riportato tra i pali il portiere italiano e soprattutto rilanciato l'interrogativo su chi difenderà i pali del Napoli al ritorno dopo la sosta. Del resto, nonostante le 19 partite di fila da titolare in campionato, il portiere colombiano era partito alle spalle di Meret ad inizio stagione.

Meret titolare designato

Nelle intenzioni di Spalletti, probabilmente di comune accordo con la società, Meret era considerato il numero uno ad inizio stagione. L'ex Udinese e Spal ha iniziato infatti da titolare contro Venezia e Genoa, salvo poi lasciare il campo dopo la trasferta in Liguria per un problema fisico. Smaltito l'infortunio, però, non ha trovato più il posto, complici le buone prove di Ospina ed un Napoli così solido da non subire neanche tiri in porta oltre ai gol, ed ha dovuto accontentarsi dell'Europa League. Ora la situazione può ribaltarsi.

Dalla scelta di Spalletti dipendono i rinnovi

Ospina in scadenza a giugno, Meret invece nell'estate del 2023. Da chi sarà titolare dopo la ripresa - ed in generale in quest'ultima parte di campionato - dipenderanno molto probabilmente anche i rinnovi di contratto. Oltre alla questione economica, il portiere italiano per prolungare chiede naturalmente una centralità che finora non ha avuto, probabilmente senza la figura ingombrante del nazionale colombiano che di certo non si può considerare un dodicesimo per carisma ed esperienza internazionale.