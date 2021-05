Tmw - Chiamato dal Napoli, Thauvin a un passo dal Messico: i dettagli

Florian Thauvin, attaccante dell'Olympique Marsiglia, come riporta Tmw ha praticamente deciso il suo futuro. Nonostante le trattative con il Milan, andate avanti per un anno, i sondaggi dell'Atalanta delle ultime settimane e le chiamate del Napoli, il classe '93 è a un passo dal Tigres. Thauvin firmerà un quinquennale con la società messicana, per diventare il testimonial di Messico 2026 e prendere le redini da Gignac che, in Messico, è stato uno dei migliori giocatori di sempre. Thauvin quindi è a un passo dal Tigres, nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'ufficialità.