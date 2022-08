Tmw - Cifre e dettagli dell'affare Simeone-Petagna: novità sulla formula col Verona

Per Petagna, prestito a 2.5, obbligo a 10 in caso di salvezza e 1 di bonus. Per Simeone prestito con diritto e obbligo vincolato a determinate condizioni

Non solo la definizione dell'arrivo di Andrea Petagna al Monza, con la punta in uscita dal Napoli che potrebbe fare le visite domani. Si sta sbloccando in questi minuti anche il passaggio di Giovanni Simeone al Napoli dall'Hellas Verona. Proprio nelle ultime ore la trattativa si era arenata sulla formula e sui soldi che gli scaligeri volevano incassare per il giocatore.

I dettagli della doppia operazione

Accelerata arrivata adesso (c'era anche l'ipotesi di Simeone al Monza qualora gli azzurri non avessero sbloccato Petagna) e trattativa praticamente chiusa. Per Petagna, prestito a 2.5, obbligo a 10 in caso di salvezza e 1 di bonus. Per Simeone prestito con diritto e obbligo vincolato a determinate condizioni per un affare da 15 complessivi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.