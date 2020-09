Tmw - Clamoroso Atalanta, Gomez può andare all’Al Nassr: ulteriori rilancio sull'ingaggio

L’Al Nassr fa sul serio per il Papu Gomez. Tuttomercatoweb l'ha raccontato nella notte , poi con il passare delle ore la situazione ha preso piede . E ora la società saudita, dopo il documento ufficiale inviato all’Atalanta il 31 agosto con l’offerta, ha aumentato nuovamente il pressing con una proposta offerta al calciatore da 7,5 milioni annui per due anni più uno di opzione, un appartamento e un’automobile. L’Al Nassr ha voglia di chiudere per il Papu e infatti tra domani e dopodomani è atteso in Italia il direttore sportivo del club, Abdurman Alhelafi per trattare di persona. La richiesta di Gomez era di circa 8 milioni, dinanzi ad un rilancio degli arabi da 7,5 è possibile che il giocatore venga accontentato con dei bonus. All’Atalanta, in caso di cessione, andrebbero 15 milioni. Toccherà al Papu decidere, in tranquillità, consapevole che si tratta di una scelta anche di vita e non solo professionale. Il club qualora il giocatore volesse andare via, non si opporrebbe. Giorni caldi, Papu Gomez potrebbe volare in Arabia Saudita...