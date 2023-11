Tmw - Clamoroso Lozano, lascia già il PSV? MLS o Messico nel futuro

Hirving Lozano può già lasciare il PSV Eindhoven. Arrivato solamente qualche mese fa dal Napoli e pagato 12,2 milioni.

Hirving Lozano può già lasciare il PSV Eindhoven. Arrivato solamente qualche mese fa dal Napoli e pagato 12,2 milioni, ha già ricevuto proposte indecenti dalla Major League Soccer e dal Messico. In realtà la più ricca è quella proveniente da un club messicano, appunto, ma l'idea di giocare negli Stati Uniti e ricevere la green card è allettante. Ovviamente gli olandesi hanno intenzione di iscrivere una plusvalenza a bilancio, ma già dal principio erano a conoscenza della sua intenzione di giocare ancora per poco in Europa, ritornando poi verso il proprio Continente d'origine, dunque non farebbero troppa resistenza, sebbene Lozano abbia segnato cinque gol in otto partite in campionato.

Tra l'altro era stato lo stesso Lozano a chiamare il PSV Eindhoven, ben a conoscenza di quella che era la situazione. A Napoli percepiva 6 milioni di euro annui comprensivi di bonus e diritti di immagine, visti i contratti stipulati con alcune società messicane di cui era testimonial e che gli alzavano quindi l'ingaggio netto. Attualmente guadagna ancora molto e ha firmato un quinquennale, ma la sua intenzione è appunto quella di cambiare ancora squadra a soli pochi mesi dall'arrivo.

Ed è un affare che si può fare già a gennaio. Perché negli Stati Uniti e in Messico è il mercato di riferimento, quello dove si costruiscono le rose. Da capire la destinazione e cosa sceglierà Lozano, vicino al passo d'addio dall'Europa. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.