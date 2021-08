Tmw - Clamoroso Lukaku: l'Inter mollerà se il Chelsea rilancia sopra i 100mln

Il Chelsea in pressing per Romelu Lukaku. Il centravanti, del resto, era la priorità della squadra inglese e i Blues hanno individuato nel belga dell’Inter il nome giusto per rinforzare ulteriormente la rosa agli ordini di Tuchel. I nerazzurri, per ora, resistono: troppo importante Lukaku, considerato alla Pinetina "l'elemento attorno al quale ruota tutto”; troppo basse, anche, le proposte fin qui arrivate da 90 milioni più Marcos Alonso, nome sulla carta comunque gradito alla società campione d’Italia. È vero, d’altra parte, che in questo momento storico, per una questione di politiche interne dettate dalla proprietà, un'offerta da 110-120 milioni (solo cash, no a contropartite) non potrebbe essere rifiutata a cuor leggero.

A quel punto, la resistenza dell'Inter inizierebbe a vacillare e la palla passerebbe allo stesso Lukaku: il calciatore, finora, non si è mai pronunciato, se non per ribadire di stare bene a Milano. Il belga, semmai, sta aspettando segnali dal club nerazzurro prima di iniziare a pensare a un futuro altrove. 2 milioni in più o in meno d'ingaggio non sarebbero un problema e non cambierebbero l'esito della sua scelta, la questione economica a livello personale è relativa. Se l'Inter dovesse accettare una nuova irrinunciabile proposta dal Chelsea, Big Rom accetterebbe per una questione di prestigio e voglia di vincere trofei anche in campo internazionale. Sarebbe il suo terzo ritorno a Stamford Bridge, e fin qui l'operazione più onerosa della storia della Premier League.