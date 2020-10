Tmw - Colpo in prospettiva, il Napoli acquista il francesino Junior Nzila

Colpo in prospettiva per il Napoli che, come riporta Tuttomercatoweb, ha chiuso l'acquisto di Nzila Goma Christian Junior, centrocampista francese classe 2001, lo scorso anno 15 presenze in Serie B Svizzera con il Chiasso. Ottima la prestazione contro lo Zurigo, dove ha giocato contro Sohm, nuovo acquisto del Parma.