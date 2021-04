Tmw - Con la Champions tentativo di ADL per convincere Gattuso: in caso contrario pronto Spalletti

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha fatto il punto sulle panchine di Serie A. "Per quanto la Juventus, nel caso non dovesse andare in Champions, Allegri mi sembra il nome più concreto e più plausibile. Però adesso stiamo parlando un po' di scenari potenziali perché ancora non è stato deciso nulla. Per quanto riguarda invece il resto mi sembra tutto molto indirizzato. Sarri diretto verso la Roma, mentre per Inzaghi è atteso a breve l'annuncio ufficiale di rinnovo con la Lazio.

PANCHINA NAPOLI - Per quanto riguarda il Napoli Io credo che in caso di di Champions il profilo che potrebbe diventare molto interessante e concreto è quello di Luciano Spalletti. Ma c'è un però, nel senso che a quanto mi risulta Aurelio De Laurentiis proverà a fare un tentativo per convincere ancora Gattuso a restare. In quel caso dipenderà da Gattuso.

In caso contrario l'ipotesi Fiorentina resta, ma lui vuole garanzie sul progetto tecnico, quindi il suo futuro è più criptico rispetto a qualche giorno fa. Senza Champions per il Napoli la lista è sempre a stessa. De Zerbi, Juric o Marcelino dell’Athletic Bilbao".