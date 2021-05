Tmw - Concorrenza italiana per Senesi: c'è il Milan sul centrale

Concorrenza rossonera per Marcos Senesi, centrale difensivo dai tempi nel radar del Napoli in vista della prossima stagione. Ne parla TMW: "Anche il Milan punta Marcos Senesi. Il difensore del Feyenoord è un’idea dei rossoneri nel caso di una partenza in difesa.

Ma a Senesi, che è stato individuato dall’Argentina come rinforzo per le Olimpiadi, pensa anche la Nazionale Italiana. Tra mercato e Nazionale, presto il futuro di Senesi sarà più chiaro...".