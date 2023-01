Tmw conferma: Brekalo in uscita, c'è anche il Napoli sull'esterno

Oltre alla Fiorentina, nelle ultime ore sondaggi anche da parte di Napoli e Udinese per Josip Brekalo, esterno d'attacco ex Torino

Oltre alla Fiorentina, nelle ultime ore sondaggi anche da parte di Napoli e Udinese per Josip Brekalo, esterno d'attacco ex Torino in scadenza di contratto col Wolfsburg. Da capire adesso se queste nuove richieste d'informazione si tramuteranno in qualcosa di più nelle prossime ore: sullo sfondo c'è sempre la Dinamo Zagabria, club che lavora per riportare il giocatore a casa già questa settimana ma comunque avrà tempo fino a metà febbraio visto che in Croazia il mercato chiuderà il 15 del prossimo mese. Lo scrive Tuttomercatoweb.