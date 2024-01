Tmw conferma: Dendoncker a un passo! Il centrocampista domani in Italia per le visite

Trattativa lampo, per un acquisto di spessore per il centrocampo del Napoli.

Trattativa lampo, per un acquisto di spessore per il centrocampo del Napoli. Leander Dendoncker sarà il colpo per la mediana che Aurelio De Laurentiis regalerà a Walter Mazzarri per la seconda parte della stagione. Dopo le prime indiscrezioni di poco fa arrivano delle conferme che non lasciano spazio a dubbi, visto che, come raccolto dalla redazione di TMW, il belga arriverà domani in Italia per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart con i campioni d'Italia, per poi firmare il suo contratto e mettersi a disposizione del tecnico di San Vincenzo.

La formula.

La formula con la quale il calciatore arriverà dall'Aston Villa sarà quella del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto in favore del Napoli, fissato a 10 milioni di euro, con il Napoli che avrà dunque sei mesi di tempo per valutare il centrocampista per poi decidere se acquistarlo a titolo definitivo o rimandarlo in Inghilterra, con il suo attuale contratto con i Villans che scadrà nel 2026.