Tmw - Confronto Garcia-squadra: il caso Osimhen può rientrare, rinnovo apertissimo

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è stato un confronto fra Rudi Garcia e i calciatori del Napoli prima della sfida contro l'Udinese. Dopo un'annata straordinaria, l'allenatore francese aveva introdotto alcune modifiche nelle metodologie di allenamento e gestione del gruppo che non erano del tutto gradite. Per questo la squadra ha chiesto un incontro al tecnico per capire se c'era modo di mediare una situazione che rischiava di diventare esplosiva, soprattutto dopo la partita con il Bologna, dove la tensione era palpabile. Da parte di Garcia c'è stata ampia disponibilità a fare un passo verso la squadra, senza porre limiti ma cercando di trovare una quadratura valida per tutti quanti. Dal risultato visto a Udine, soprattutto il ritorno all'antico splendore di alcuni giocatori (Kvaratskhelia su tutti), sembra che ci possa essere una nuova ventata d'aria fresca.

E poi c'è il caso Osimhen. Dopo il video su TikTok di martedì, con Calenda che aveva addirittura ipotizzato la possibilità di adire le vie legali, sembra che possa tornare il sereno. Anche perché l'accordo per il rinnovo era praticamente in dirittura d'arrivo e quasi solo da firmare. Certo, ci può essere un passo indietro, ma non un balzo a sei mesi fa, quando l'agente aveva incontrato il Paris Saint Germain per capire la possibilità di una cessione. Ieri dopo la partita Osimhen non era più scontento. Alle volte basta un gol e un incontro con l'allenatore per cambiare qualcosa.

Ovviamente la barca deve navigare ancora per ritrovare la stabilità che è stata a repentaglio per questo inizio di campionato. Più che le parole, quindi, ora serviranno le vittorie. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.