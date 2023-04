Tmw - Contatti per la stellina 2006 Allen Obando: su di lui anche il City Group e due italiane

Già due gol nel Sudamericano Under17, Allen Obando del Barcelona di Guayaquil sta attirando gli interessi di alcuni grandi club.

Già due gol nel Sudamericano Under17, Allen Obando del Barcelona di Guayaquil sta attirando gli interessi di alcuni grandi club. Diciassette anni il prossimo 13 di giugno, l'ecuadoregno ha attirato su di sé già una proposta da parte del City Group - Manchester City, Girona, Palermo - da 2 milioni di dollari. In Italia ci sono stati alcuni contatti con Fiorentina, Napoli e Torino, ma è possibile che si attenda la fine della rassegna continentale per decidere il futuro. In ogni caso potrà arrivare in Europa solo dopo avere compiuto 18 anni. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com